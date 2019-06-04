В Подмосковье застрелили директора торгового центра

В Солнечногорском районе Московской области произошло убийство директора торгового центра в поселке Поварово, сообщает пресс-служба Следственного комитета в своем канале в WhatsApp.

Опубликовано видео с места преступления, на котором видно, что выстрелы с близкого расстояния совершил мужчина, лицо которого скрывает мотоциклетный шлем. По имеющимся данным, именно на мотоцикле преступник и скрылся.

Видео: ГСУ СК России по Московской области

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства и мотивы убийства.

По данным ТАСС, убитый — 60-летний Николай Леонов. Он скончался на месте. Название ТЦ при этом не уточняется.