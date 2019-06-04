Умерла жена президента Израиля

Супруга президента Израиля Реувена Ривлина Нехама умерла в больнице «Бейлинсон» в Петах-Тикве за день до своего 74-го дня рождения.

Женщина попала в больницу четыре месяца назад, сообщает Jerusalem Post. У нее был легочный фиброз — заболевание, при котором в области легких появляется рубцовая ткань, затрудняющая дыхание. Побороть ее можно при помощи пересадки легкого.

Несмотря на тяжелую болезнь, Ривлин, которая постоянно носила с собой портативный кислородный баллон, сопровождала супруга во время международных поездок. Однако в последние месяцы ее состояние ухудшилось, и женщине стали искать подходящего донора. Найти его удалось накануне. Ривлин сделали операцию, но на следующий день после пересадки она умерла.

Предки Ривлин приехали в Палестину из Украины в 1945 году.