В самарской больнице на пациента упал потолок

Управление Следственного комитета по Самарской области начало доследственную проверку после обрушения на пациента потолка в больнице им. Н.А.Семашко в Самаре. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, в ночь на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пострадал мужчина 1946 года рождения, у него ссадины на голове. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Об обрушении потолка ранее сообщили местные СМИ. Самарское издание 63.ru также писало, что об аварийном состоянии крыши знало руководство больницы. Главный врач больницы Яков Резников отмечал, что обрушение произошло на втором этаже, который давно не ремонтировали.

В мае 2018 года на Сахалине в новом перинатальном центре часть потолка обрушилась дважды за месяц. Тогда никто не пострадал. В региональном минздраве объяснили, что проблема возникла из-за забившейся канализационной трубы, которая проходит над подвесным потолком: она засорилась из-за «памперсов и тряпок».

