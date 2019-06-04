Россияне за год стали меньше верить в массовые акции протеста

Жители России считают маловероятными массовые протесты, следует из результатов социологического опроса, который провел Левада-центр. Если в июле прошлого года 41% граждан считали вполне возможными массовые выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав, то в дальнейшем эта цифра постепенно снижалась и к маю достигла 26%.

О возможности демонстраций и прочих акций с политическими требованиями в июле 2018 года заявляли 34% респондентов, к лету 2019 года их доля сократилась до 24%.

При этом доля тех, кто заявил о готовности лично принять участие в акциях протеста, практически не изменилась — 27 против 28% в июле прошлого года (акции протеста против падения уровня жизни) и 22 против 23% (массовые акции с политическими требованиями).

87% граждан не заметили, чтобы в последние два-три месяца в их городе проходили какие-то протестные выступления. При этом 41% ничего не слышали о митингах в связи со строительством храма в Екатеринбурге, 65% ничего не знают о протестах в Архангельске против строительства мусорного полигона, 74% впервые от социологов услышали о протестах в связи с переносом границы между Ингушетией и Чечней.

Левада-центр также отмечает, что если брать граждан, внимательно следивших за этими событиями, то среди них 34% готовы принять участие в протестных акциях с политическими требованиями.