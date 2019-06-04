Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Режиссер Дэвид Линч получит почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

Решение вручить Линчу награду было принято советом управляющих академии. Награждение пройдет 27 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

«Эти награды, присуждаемые академией каждый год, являются признанием людей, которые посвятили свою жизнь творчеству и внесли выдающийся вклад [в кинематограф]», — сказал президент Академии Джон Бейли.

Помимо Линча почетную премию получат актер Уэс Стьюди, итальянский кинорежиссер Лина Вертмюллер, а актрисе Джине Дэвис вручат награду имени Джина Хершолта.

Дэвид Линч был трижды номинирован на «Оскар» в 1981, 1987 и 2002 годах за лучшую режиссуру с картинами «Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв». Его фильм «Человек-слон» также был номинирован в категории «Лучший адаптированный сценарий». Однако он не получил ни одной статуэтки.