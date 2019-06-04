Караулов обратится в Генпрокуратуру из-за обвинений в вымогательстве

Журналист Андрей Караулов заявил РБК, что попросит Генпрокуратуру проверить заявления замгубернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, обвинившего его в вымогательстве.

«Я пишу письмо генеральному прокурору, пусть Генеральная прокуратура проверит все эти заявления о вымогательстве. А если этого не было, тогда это либо клевета, либо препятствие работе журналиста — это уже статьи Уголовного кодекса», — сказал Караулов.

Он добавил, что ранее анонсировал фильм о бизнесе Пономаренко и губернатора Красноярского края Александра Усса. «Вместо того чтобы прийти в кадр, они занимаются вот этой ерундой», — отметил журналист.

Ранее первый замгубернатора края Сергей Пономаренко на сессии заксобрания заявил, что Караулов требовал от него 2,4 млн руб. за то, чтобы «передача, которая была заказана ему определенными всем известными политическими силами, не вышла в эфир». Он добавил, что деньги журналисту переданы не были. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Ранее на YouTube-канале Караулова вышел фильм, в котором глава Счетной палаты края Татьяна Давыденко рассказала о коррупции в лесной отрасли в регионе. Она добавила, что в ее адрес поступали угрозы. Пономаренко заявил, что Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей».