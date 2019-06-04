В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн руб. на свадьбу

Прокуратура Нижневартовска направила в суд дело 21-летнего сотрудника банка, который украл более 950 тыс. руб. по поддельным кредитным договорам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Как установило следствие, сотрудник кредитного отдела в течение двух месяцев оформил на себя четыре поддельных договора. Банк одобрил кредиты и перечислил на счета преступника деньги. На сайте прокуратуры отмечается, что мужчина растратил их по своему усмотрению.

«Похищенные денежные средства мужчина растратил на организацию свадебного торжества и приобретение бытовой техники», — пояснили в прокуратуре изданию «Вестник Сургутского района».

Если мужчину признают виновным, ему может грозить до шести лет тюрьмы.