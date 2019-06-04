В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

В Мурманской области завели уголовное дело после кражи 56 тонн металлических конструкций балочного сварного пролета моста через реку Умбу. Прокуратура признала данное постановление обоснованным, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, инцидент произошел в мае этого года. Злоумышленник похитил конструкции из металла, длина которых составляла 23 м, а вес — 56 тонн.

Отмечается, что материальный ущерб составил 600 тыс. руб. Собственником конструкций была осуществляющая хозяйственную деятельность в Кировском районе организация.

По данному факту было заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Как сообщал 21-ТВ, в конце мая жители Коашва заявили в полицию о пропаже основы мостового пролета через реку Умба. Как пояснили в администрации Кировска, пропавший мост не находится на балансе у города.