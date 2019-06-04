Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.

«Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков. Побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — говорится в сообщении главы государства.

Путин заметил, что мусульманские организации вносят вклад в развитие межнационального диалога и выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. Президент выразил надежду, что мусульманская община продолжит активно участвовать в жизни страны.

С праздником мусульман также премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «РИА Новости». Он отметил, что праздник символизирует духовное очищение, а также напоминает о доброте и милосердии. Глава кабмина пожелал мусульманам здоровья, благополучия и светлых праздничных дней.

Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста, который длится в течение священного месяца рамадан.