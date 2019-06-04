Экс-генпрокурора Киргизии задержали из-за освобождения заключенного

В Киргизии бывшего генпрокурора Аиду Салянову арестовали по делу о незаконном освобождении заключенного. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

«3 июня 2019 года в рамках расследуемого данного уголовного дела была допрошена и задержана в порядке ст. 98 УПК КР экс-генеральный прокурор Кыргызской Республики Аида Салянова», — отметили в ведомстве.

Речь идет о незаконном освобождении Азиза Батукаева, которого в 2006 году приговорили к 16 годам тюрьмы в колонии строгого режима за хранение оружия и наркотиков. Сотрудники Минздрава умышленно поставили диагноз «острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)», что стало основанием для его досрочного освобождения.

Тем не менее в апреле 2013 года экспертная группа выявила фальсификацию фактов при установлении диагноза и указала на отсутствие данного заболевания у освобожденного мужчины.

Ранее, 15 мая, по данному делу задержали экс-министра здравоохранения Киргизии за подделку документов и служебный подлог. Вместе с ней был арестован экс-советник председателя ГСИН.