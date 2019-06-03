На Украине завели дело на главу Госбюро расследований

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) добавила в Единый реестр досудебных расследований главу Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу по подозрению в ряде преступлений. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на пост в Facebook пресс-секретаря госпрокуратуры Андрея Лысенко.

Трубу, в частности, обвинили в невыполнение судебного решения, служебной халатности, злоупотреблении властью и в разглашении данных досудебного расследования. Заявление на него в ГПУ подачи глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин и секретарь Совета Надежда Коренная. Расследование уголовного дела передано в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Труба возглавил Госбюро расследований в ноябре 2017 года.