СК завел дело после убийства на Ямале двух полицейских

Управление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому округу открыло уголовное дело в связи с убийством двух полицейских и жены одного из них 3 июня в Ноябрьске, сообщается на сайте регионального ведомства.

Уточняется, что всех погибших застрелили. Около 10:00 (8:00 мск) в поселке СМУ-10 следователи обнаружили тело полицейского 1985 года рождения в салоне автомобиля с огнестрельным ранением в грудь. Примерно в то же время в опорном пункте полиции местного ОМВД обнаружили второго полицейского 1989 года рождения с ранением в голову. Супругу участкового уполномоченного полиции нашли в квартире с простреленными туловищем и грудью.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Следствие провело обыски, назначило криминалистические экспертизы, а также собрало улики.