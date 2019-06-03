МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока

Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка.

Как отметили в МВД, после проведения следственной экспертизы в марте 2018 года драгоценный камень приобщили к материалам дела и сдали на хранение в одно из подразделений ведомства в Москве.«Никаких проверок в отношении сотрудников полиции, связанных с якобы хищением и попыткой продажи данного драгоценного камня, не проводится», — подчеркнули в МВД.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники полиции пресекли незаконную продажу бриллианта стоимостью 15 млн руб., проходившего как вещественное доказательство по делу о краже. Телеканал утверждал, что «на данный момент выясняется, каким образом камень, который находился на хранении у правоохранителей», оказался в руках перекупщиков.