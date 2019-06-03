Натюрморт Петрова-Водкина продали в Лондоне за рекордные $12 млн

Картина авангардиста Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» ушла с молотка за $11,7 млн (£9,3 млн) на торгах Christie's в Лондоне, сообщается в Twitter аукционного дома. Картина стала самой дорогой из проданных на аукционах русского искусства Christie's. Начальная стоимость «Натюрморта с сиренью», как отмечается на сайте Christie's, была £1–1,5 млн (примерно $1,3–1,9 млн).

Картина была написана на пике карьеры художника в 1928 году. В 1932-м натюрморт участвовал в XVIII Венецианской биеннале, а также в 27-й международной выставке живописи, организованной Институтом Карнеги в США. С тех пор картина не демонстрировалась публично и находилась в частной коллекции.

Помимо натюрморта Петрова-Водкина, на русских торгах Christie's продал подборку из 30 лотов с произведениями художника и графика Сергея Чехонина. За нее аукционный дом получил более £1 млн (около $1,3 млн), отмечает ТАСС.