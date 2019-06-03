В РАН отреагировали на обнаружение лингвистами нового союза

Ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН Ирина Левонтина отметила в разговоре с РБК, что выражение «в смысле» вполне можно считать союзом. Так она отреагировала на заявление специалистов из Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

«Думаю, что действительно есть основания считать «в смысле» союзом. Но это не значит, что в русском языке появился новый союз. Это значит, что оборот «в смысле», который употреблялся и раньше, теперь стал употребляться чаще и с упрощенным значением — пояснительным, типичным для союза. Например, я говорю: «Петя, в смысле Иванов» — значит я уточняю, какого именно Петю имею в виду», — объяснила она.

По словам Левонтиной, в русском языке множество выражений находятся в промежуточном состоянии. «Служебные части речи — предлоги и союзы — неоднородны. Среди них есть старые, короткие единицы, например, предлог «по», союз «и». Эта группа прирастает новыми, сложными союзами и предлогами. Скажем, предлог «в соответствии с» или союз «в зависимости от». Они возникают из сочетания знаменательных слов», — сказала лингвист.

«Происходит процесс так называемой грамматикализации, когда сочетание существительного с предлогами начинает употребляться как цельная единица. И разумеется, это процесс не одномоментный. Сначала какое-то сочетание начинает встречаться часто, потом еще чаще. Потом у него упрощается смысл, у союзов более простой логический смысл — причины, следствия», — отметила она.

По мнению профессора кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Зубовой, «в смысле» можно считать союзом в некоторых случаях. «Почти все союзы когда-то появились из знаменательных слов. «В смысле» уже давно употребляется в значении союза, просто, наконец, ученые решили это зафиксировать», — сказала она РБК. При этом она отметила, что это выражение не всегда будет являться союзом.