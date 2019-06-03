«Роскосмос» заявил об отсутствии планов создать женский отряд космонавтов

«Роскосмос» не будет формировать отдельный женский отряд космонавтов. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд. Говорилось о том, что исторически так сложилось, что в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде, и причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, которые предъявляются, а просто в количестве претендентов», — сказал он.

По его словам, требования к женщинам и мужчинам при отборе в отряд очень похожи, небольшие различия есть в физической подготовке.

В конце прошлой недели глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил очередной набор в отряд космонавтов. В январе он говорил, что корпорация планирует в ближайшее время начать более активно привлекать женщин в космонавты. Рогозин отметил, что если женщин будет больше, то отряд станет более уверенным и эффективным.