Суд отклонил иск бизнесмена к назвавшим его владельцем «Незыгаря» авторам

Савеловский районный суд Москвы отклонил иск бизнесмена Владислава Клюшина к журналистам издания «Проект» Михаилу Рубину и Роману Баданину. Об этом РБК сообщила представитель суда.

Требования предпринимателя, уточнила она, касались статьи «Проекта», в которой Клюшина со ссылкой на двух федеральных чиновников и записку на имя руководства внутриполитического блока Кремля авторы материала называют возможным основателем и владельцем Telegram-канала «Незыгарь». Этот текст, считает бизнесмен, должен быть удален, а информация о нем оттуда опровергнута. Кроме того, через суд от журналистов Клюшин надеялся получить компенсацию в размере 100 тыс. руб.

«В удовлетворении исковых требований отказано», — заявила, комментируя это, представитель суда. Мотивировочная часть решения суда, указала она, будет готова в установленный законом срок.

Речь идет о статье под названием «Телега из Кремля. Рассказ о том, как власти превратили Telegram в телевизор». На сайте издания «Проект» она была опубликована 28 ноября прошлого года. В ней источники портала высказывают две версии — первый, в частности, говорит, что Клюшин, согласно мнению «многих людей в Кремле», является держателем «Незыгаря», второй близкий к администрации президента собеседник издания в свою очередь отмечает, что Клюшин может только размещать в этом канале материалы за деньги.