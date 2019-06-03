МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале

МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале

В город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа направили группу сотрудников МВД для выяснения обстоятельств гибели двух полицейских. Об этом РБК заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«В ходе выезда будут <...> выявлены причины, которые привели к трагедии», — подчеркнула она.

Волк добавила, что специалисты дадут оценку действиям руководителей, отвечающих за морально-психологическую подготовку в подразделении.

Ранее местный телеканал «МИГ ТВ» сообщил, что тело одного полицейского нашли в машине в районе Оболони, а второго — в опорном пункте полиции на улице Изыскателей города Ноябрьска.