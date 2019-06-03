Курс доллара достиг максимума с начала мая

Стоимость доллара на торгах 3 июня достигла максимального значения за месяц. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, к 11:20 мск доллар вырос до 65,58 руб., что на 16 коп. выше цены закрытия торгов 31 мая (65,43 руб.). Курс евро также вырос на 15 коп. и составил 73,28 руб.

Ранее, 29 мая, европейская и американская валюты также дорожали. К 12:45 мск стоимость доллара выросла на 42 коп. — до 65,2 руб. Евро вырос почти на 40 коп. — до 72,61 руб.







