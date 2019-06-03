Умер заслуженный артист России Матвеев

Заслуженный артист России Геннадий Матвеев скончался 1 июня на 74-м году жизни. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12 часов дня», — говорится в сообщении.

Матвеев родился 24 мая 1946 года. Он учился в Щукинском театральном училище, после чего играл в Театре Советской Армии.

В фильмографии актера насчитывается более 80 картин. Известен он был благодаря ролям в сериалах «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка», «Дельта», «Последний мент» и других.