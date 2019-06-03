В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений. Об этом сообщает екатеринбургское издание Е1.ru.

Власов частично признал вину. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с него компенсацию морального и материального ущерба пострадавшим. Как отмечается в сообщении суда, одной из потерпевших была несовершеннолетняя.

Как пишет Е1.ru, мужчина совершал преступления с 1992 по 2014 год, его удалось задержать лишь в 2018 году, когда обвиняемый пытался выехать из России. В 2009 году он уже отбывал наказание. Медицинская экспертиза показала, что Власов вменяем.

Как рассказали «РИА Новости» в региональной прокуратуре, с 2009 по 2014 год мужчина совершил 32 преступления против половой свободы, по уголовному делу проходят 12 потерпевших.