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Общество ,  
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Глава Росстандарта анонсировал отмену 10 тыс. советских ГОСТов

Порядка 10 тыс. действующих в России советских ГОСТов в скором времени будут отменены в связи с тем, что они устарели. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, государственные стандарты, которые были приняты до 1991 года, сегодня мешают развиваться бизнесу и экономике. Он отметил, что большая часть ГОСТов относится к сфере добровольного применения. Кроме того, как сообщил Абрамов, в ближайшей перспективе они могут быть пересмотрены или вовсе отменены. 

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Глава Росстандарта также добавил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет. «В 2021 году по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал Абрамов.

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В ведомстве полагают, что использование обновленных стандартов и участие стандартизации в экосистеме позволят российским предприятиям взаимодействовать с лучшими практиками, а также перейти на современную техническую политику.

Теги: Росстандарт, ГОСТы
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