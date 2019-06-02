Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что он сразу произвел на него большое впечатление. Об этом он заявил в интервью программе «Вести недели» телеканала «Россия 1».

По его словам, их первая встреча произошла в Киеве, когда Токаев прибыл на инаугурацию бывшего украинского лидера Леонида Кучмы. Тогда Путин еще не был президентом России, а занимал должность премьер-министра страны.

«Там мы буквально коротко «на ногах» переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью», — отметил Токаев, добавив, что во второй раз они встретились уже в Кремле, когда Путин стал исполняющим обязанности президента России.

Президент Казахстана сказал, что впоследствии они еще не раз встречались и «визуально всегда друг друга узнавали».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. На следующий день бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу и стал исполняющим обязанности президента.

