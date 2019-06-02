Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

Разрушившие бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове вандалы «покрыли себя позором». Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.

Кадыров предположил, что своими действиями вандалы хотели «сделать жест в сторону Запада». Однако он подчеркнул, что в «повергнутом войсками Жукова» Берлине никто бы так не поступил.

Глава Чечни также напомнил, что именно под командованием Жукова 1-й Белорусский фронт дошел до Берлина. Кадыров выразил уверенность, что многие города мира «посчитали бы за честь» иметь памятник Жукову.

Ранее, 2 июня, в Харькове представители проукраински настроенных организаций снесли бюст Жукова во время пикета против съезда новой политической партии.