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Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

Разрушившие бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове вандалы «покрыли себя позором». Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.

Кадыров предположил, что своими действиями вандалы хотели «сделать жест в сторону Запада». Однако он подчеркнул, что в «повергнутом войсками Жукова» Берлине никто бы так не поступил.

Глава Чечни также напомнил, что именно под командованием Жукова 1-й Белорусский фронт дошел до Берлина. Кадыров выразил уверенность, что многие города мира «посчитали бы за честь» иметь памятник Жукову.

Ранее, 2 июня, в Харькове представители проукраински настроенных организаций снесли бюст Жукова во время пикета против съезда новой политической партии.

Теги: Рамзан Кадыров, осуждение, памятник, Георгий Жуков, Харьков
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В Харькове снесли бюст маршала Жукова
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