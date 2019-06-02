В РПЦ опровергли информацию об уничтожении останков царских детей

Сообщения СМИ об исчезновении или уничтожении останков Алексея и Марии Романовых, которые хранятся в Новоспасском монастыре, являются недостоверными. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает ТАСС.

«Это ложная информация», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Кипшидзе подтвердил «РИА Новости», что мощи Алексея и Марии Романовых находятся «в одном из московских монастырей, в запечатанном виде, в специальных ковчегах».

Ранее издание URA.RU со ссылкой на екатеринбургских историков сообщило об исчезновении останков царских детей из Новоспасского монастыря. При этом источник отметил, что фрагменты останков могли быть уничтожены в результате «каких-то манипуляций».