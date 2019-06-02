В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о заминированном самолете

Два истребителя F-15SG ВВС Сингапура сопровождали пассажирский самолет авиакомпании FlyScoot из города Себу (Филиппины) из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщил министр обороны страны Н Эн Хэня в своем аккаунте в Facebook.

«Два истребителя ВВС Сингапура F-15SG были подняты по тревоге <...>, но после расследования оказалось, что тревога была ложной», — подчеркнул он.

Министр отметил, что военные Сингапура воспринимают любую угрозу как настоящую до полного выяснения обстоятельств и действуют в соответствии с инструкциями.

Представитель авиакомпании FlyScoot подтвердил изданию The StraitsTimes, что на рейсе из Себу в Сингапур существовала «угроза безопасности», которая впоследствии оказалась ложной. Он добавил, что все 144 пассажира и шесть членов экипажа благополучно приземлились.