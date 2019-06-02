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В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

В Свердловской области пожарные нашли тела четырех детей в ходе ликвидации возгорания в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.

По последним данным следователей, в результате пожара погибли мальчики 2011, 2015, 2017 и 2018 годов рождения. Более того, от отравления продуктами горения погиб мужчина 1939 года рождения, проживавший в квартире этажом выше.

Согласно версии следствия, в момент возгорания родителей мальчиков дома не было — они остались вместе со старшей сестрой 2006 года рождения. О судьбе девочки в СУСК не сообщили, однако на сайте правительства Свердловской области говорится, что один ребенок пострадал при пожаре.

Возгорание произошло днем 2 июня в квартире жилого дома на улице Кунавина города Богданович. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, общая площадь пожара составила 40 кв.м. Предположительно, причиной возгорания стало либо использование кухонных приборов, либо неосторожность при обращении с источником открытого огня.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.109 УК России «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Губернатор Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богданович», — заявили в областном правительстве.

Куйвашев также выразил соболезнования семье погибших детей и распорядился оказать ей необходимую помощь.

Теги: Свердловская область, дети, погибшие, пожар
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