СК начал проверку из-за массового скопления бездомных собак в Подмосковье

Следователи начали проверку из-за массового скопления бездомных собак в подмосковных городах Ивантеевка, Щелково и Ногинск. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

Отмечается, что решение о проверках было принято после того, как в СМИ появились сообщения об агрессивном поведении бездомных собак.

«Собаки бросаются на людей и больны опасными инфекционными заболеваниями. По данному сообщению СМИ <...> проводятся доследственные проверки», — подчеркнули в управлении.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении на двухлетнего ребенка бродячей собаки. По данному факту было возбуждено дело по ст. 293 УК России «халатность» и ст. 118 УК России «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По итогам проверки правоохранители дадут правовую оценку обстоятельствам, о которых сообщали СМИ, и примут процессуальное решение.