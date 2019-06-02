В Ростовской области не менее девяти человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ростовской области не менее девяти человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ростовской области в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом пострадали девять человек. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

«Около 13:30 поступило сообщение о ДТП на трассе М-4 «Дон», 1049-й км. На место прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб», — уточнили в управлении.

По предварительным данным, столкновение допустил водитель автобуса 1982 года рождения. Авария произошла, когда грузовик остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить пешеходов. После ДТП с грузовиком пассажирский автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в ДТП пострадали 11 человек. Девять пассажиров автобуса, включая трех детей, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Источник подчеркнул, что всего в автобусе находились 30 человек.