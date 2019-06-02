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Лидер социал-демократов Германии объявила об отставке членам своей партии

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес объявила об уходе в отставку членам своей партии. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление политика, распространенное среди СДПГ.

«Обсуждение во фракции и многочисленные отзывы от партии показали мне, что необходимой поддержки для выполнения моих обязанностей больше нет», — сказала она.

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Издание отмечает, что в понедельник, 3 июня, она объявит о своей отставке публично, а во вторник сообщит об уходе с поста председателя фракции СДПГ в Бундестаге. Налес объяснила, что таким образом хотела, чтобы вопрос о преемнике был урегулирован надлежащим образом.

Информацию об отставке главы СДПГ подтверждают издания Bild и Deutsche Welle. Они отмечают, что Налес хочет полностью уйти из политики.

Налес избрали главой СДПГ в апреле 2018 года. Она стала первой за 150-летнюю историю партии председателем-женщиной. Ее предшественником был Мартин Шульц. Он объявил об отставке в середине февраля 2018 года.

Теги: Германия, СДПГ, отставка
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