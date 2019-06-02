Лидер социал-демократов Германии объявила об отставке членам своей партии

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес объявила об уходе в отставку членам своей партии. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление политика, распространенное среди СДПГ.

«Обсуждение во фракции и многочисленные отзывы от партии показали мне, что необходимой поддержки для выполнения моих обязанностей больше нет», — сказала она.

Издание отмечает, что в понедельник, 3 июня, она объявит о своей отставке публично, а во вторник сообщит об уходе с поста председателя фракции СДПГ в Бундестаге. Налес объяснила, что таким образом хотела, чтобы вопрос о преемнике был урегулирован надлежащим образом.

Информацию об отставке главы СДПГ подтверждают издания Bild и Deutsche Welle. Они отмечают, что Налес хочет полностью уйти из политики.