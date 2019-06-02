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В ОмГУ назвали дату и место прощания и похорон экс-генпрокурора Казанника

Прощание с бывшим генпрокуропром России Алексеем Казанником состоится 4 июня на юридическом факультете Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского. Похороны пройдут на Старо-Северном кладбище, сообщил РБК заведующий кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александр Костюков.

«Будет отпевание с 10:00 до 11:00, а с 11:00 до 13:00 будет прощание. Похороны во вторник, 4 июня, на Старо-Северном кладбище мемориальном», — сказал он.

Ранее бывшая коллега Казанника профессор Инна Ветренко рассказала РБК, что экс-генпрокурор скончался после продолжительной болезни. По ее словам, в последний год он практически не занимался преподаванием, однако у него были рабочие планы.

Казанник родился в 1941 году. В 1989 году уступил свое место в Верховном Совете СССР Борису Ельцину. Он был генпрокурором России с 1993 по 1994 год.

Теги: Генпрокурор, прощание, похороны, новости РБК
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