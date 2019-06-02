Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

После продолжительной болезни умер бывший генеральный прокурор России, заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского Алексей Казанник. Об этом РБК сообщила его бывшая коллега, доктор политических наук, профессор Инна Ветренко.

«Болел этот год. Практически уже не занимался преподаванием, у него остались только аспиранты. Несмотря на это, у него были планы, у меня даже с ним была договоренность, что в сентябре он встретится с моими студентами-политологами, как раз вспоминая те печальные события 90-х годов. Был готов вернуться и к своей преподавательской деятельности, но, увы, болезнь не дала ему такой возможности. Скорбим», — сказала она.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко добавил ТАСС, что бывший генпрокурор скончался в Омске.

Алексей Казанник родился 26 июля 1941 года. В 1967 году окончил юридический факультет Иркутского университета. В 1989 году прошел в состав Верховного Совета СССР, однако уступил свое место Борису Ельцину. Казанник занимал должность генпрокурора России с октября 1993-го по апрель 1994 года.