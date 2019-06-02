Умер французский философ Мишель Серр

Французский философ и писатель Мишель Серр умер в возрасте 88 лет, сообщили агентству AFP в издательском доме Le Pommier, публиковавшем его книги.

По словам редактора Софи Банкар, он скончался вечером 1 июня в окружении семьи.

Мишель Серр родился 1 сентября 1930 года в Ажене. Он интересовался вопросами экологии, образования и новых технологий, занимался эпистемологией, философией науки, литературы и живописного образа. В 1990 году был избран членом Французской академии.

Серр — автор более 50 работ. Его последняя книга «Озорная мораль» была издана в феврале.