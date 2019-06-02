Появилось видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

В интернете опубликовано видео с места аварии в Петроградском районе Петербурга. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль проносится через перекресток, врезается в толпу пешеходов, а затем сбивает столб.

ДТП произошло вечером 1 июня на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Renault Logan проехал на перекрестке на желтый свет. По данным УГИБДД, за рулем был мужчина 1996 года рождения.

В результате происшествия пострадали двое взрослых и ребенок, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как пишет «Фонтанка», прохожие пытались взять автомобиль штурмом, но полицейские скрыли водителя в служебной машине. Был ли он пьян, не сообщается.