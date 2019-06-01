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Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом сообщил в своем Facebook адвокат Валентины Бузины Ренат Кузьмин.

Он отметил, что более четырех лет прошло с момента убийства журналиста, однако до сих пор не удалось установить заказчиков преступления. Кузьмин также добавил, что «дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде».

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По словам адвоката, бывший президент Украины Петр Порошенко, а также главы силовых ведомств отказали Валентине Бузине во встрече.

«Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит ее личный прием, после чего дело примет справедливый оборот», — добавил Кузьмин.

Олесь Бузина — украинский журналист, писатель и телеведущий, бывший шеф-редактор газеты «Сегодня». 16 апреля 2015 года он был застрелен двумя неизвестными в масках в центре Киева, во дворе собственного дома. Через два месяца после убийства были задержаны двое подозреваемых в убийстве журналиста. Ими оказались жители Киева 25 и 26 лет — Денис Полищук и Андрей Медведько. Тогда же глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял о раскрытии убийства.

Теги: Олесь Бузина, Владимир Зеленский
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