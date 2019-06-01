Общество , 12:44
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Появились видео последствий взрыва в Дзержинске
Появились видео последствий взрыва в городе Дзержинске Нижегородской области. Кадры опубликовала в соцсети «ВКонтакте» группа «Подслушано Дзержинск».
На кадрах виден столб дыма, поднимающийся из-за жилых домов.
По предварительным данным, взрыв произошел в промышленной зоне. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на источник, что инцидент произошел в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл». В пресс-службе правительства Нижегородской области ТАСС подтвердили эту информацию.