В Госдуму внесли разрешающий ЧОПам охранять аэропорты законопроект

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий аккредитованным частным охранным предприятиям (ЧОП) охранять аэропорты. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

В пояснительной записке законопроекта, представленного сенатором Вячеславом Тимченко и предполагающего внесение изменений в Воздушный кодекс, говорится, что сейчас охраной аэропортов на «монопольном положении» занимаются подразделения ведомственной охраны Минтранса. Такая ситуация в условиях «сложного экономического» положения приводит к неоправданной нагрузке на бюджеты небольших аэропортов, что приводит к повышению цен для пассажиров, указано в документе.

В связи с этим предлагается наделить ЧОПы полномочиями по охране аэропортов, так как это в том числе разрешено федеральным законом «О транспортной безопасности».

В начале января в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение проверок ЧОПов Росгвардией. В конце мая документ был принят в первом чтении.