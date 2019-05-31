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Политика ,  
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Швыдкой раскритиковал идею ограничить импорт музыкальных инструментов

Россия не должна вводить ограничения на государственные закупки зарубежных музыкальных инструментов, заявил на заседании в Госдуме спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он отреагировал на соответствующий законопроект Минпромторга. По мнению Швыдкого, это может привести к нехватке инструментов в школах из-за отсутствия в России производства соответствующих комплектующих. «У нас 140 тыс. общеобразовательных школ, и в каждой должно стоять хоть одно пианино. Но сегодня, я думаю, не производится и тысячи <...> Вся механика [инструментов] чешская или китайская, а деревянное обрамление — белорусское», — пояснил Швыдкой.

В конце мая министр культуры Владимир Мединский говорил, что его ведомство собирается «возродить» производство музыкальных инструментов в России и, в частности, убедило правительство выделить на это средства. «[Это позволит] наполнить детские музыкальные школы современными инструментами, с другой стороны — сделать так, чтобы это не были инструменты китайского производства», — говорил Мединский.

Теги: музыкальные инструменты, Михаил Швыдкой, законопроект
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