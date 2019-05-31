Россельхознадзор сообщил о первой вспышке африканской чумы свиней в КНДР

Северокорейские власти зафиксировали первую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в сельскохозяйственном кооперативе в северной провинции Чагандо, предупреждает Россельхознадзор.

Отмечается, что заболевание обнаружили 23 мая на границе КНДР с Китаем, где вспышки АЧС регистрируются с августа. По данным Министерства сельского хозяйства, в результате распространения АЧС заболели и погибли 77 свиней в округе Уси. Еще 22 животных убили и утилизировали.

Россельхознадзор отмечает, что большое число заболевших животных говорит о длительной циркуляции вируса в хозяйстве. Заболевание не опасно для человека, но угрожает мясной промышленности государства.

Как отмечает агентство Yonhap, власти Южной Кореи беспокоятся, что АЧС может распространиться в приграничных с Северной Кореей зонах через диких свиней.

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи сообщило, что взяло под наблюдение 350 ферм рядом с очагом вспышки. «Мы работаем бок-о-бок с уполномоченными организациями, чтобы прекратить вспышку африканской чумы свиней в Северной Корее и усиливаем карантин на границе», — добавили там. Министерство также планирует взять анализ крови у южнокорейских свиней, результаты которого будут известны 7 июня.