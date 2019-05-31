Козак поручил выделить ₽1 млрд проживающим в аварийной зоне под Пермью

Жителям Березников, проживающим в зоне техногенной аварии на руднике «Уралкалия», выделят 1,037 млрд руб. на социальные выплаты. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Финансирование мероприятий по предоставлению соцвыплат в 2019 году будет за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и средств «Уралкалия» в равных долях.

Помимо этого, Козак из-за расширения зоны вероятных разрушений поручил признать дополнительно 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Также поручено не позднее 1 октября 2021 года завершить строительство жилья для переселения граждан.

«Уралкалию» по итогам совещания поручено ускорить работы по восстановлению гидроизоляционной перемычки между рудниками в подтопляемой зоне.

Козак провел совещание в Березниках 21 мая, он подвел промежуточные итоги мероприятий по переселению жителей города из аварийного жилья. Как сообщал РБК-Пермь, по данным пресс-службы администрации губернатора региона, всего из зоны техногенной аварии необходимо переселить более 14 тыс. человек.