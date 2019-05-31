Суд вынес приговор пытавшимся украсть у СК 21 млн руб. и $400 тыс.

Измайловский суд Москвы вынес приговор Ильдару и Тимуру Айгениным — отцу и сыну, которые пытались украсть у Следственного комитета 21 млн руб. и более $400 тыс., сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда. Ильдар Айгенин получил пять лет условного заключения с испытательным сроком в течение пяти лет, Тимур Айгенин — пять лет колонии общего режима.

Как сообщили в суде, в 2008 году СК в ходе расследования дела о контрабанде изъял на территории Черкизовского рынка около 160 млн руб., $5 млн, €40 тыс., а также незначительное количество юаней. Ведомство поместило деньги на временное хранение на расчетный счет, предусмотренный для подобных случаев.

Отец и сын узнали, что часть денег не была признана вещественными доказательствами, а их законных владельцев не установили. Айгенины создали ООО и открыли счет в банке. От имени вымышленных сотрудников МВД они изготовили поддельные документы о возврате средств, изъятых у их компании. В суде уточнили, что всего они просили «вернуть» 21 млн 200 тыс. руб. и более $432 тыс.

СК выявил, что документы, направленные Айгениными, оказались подложными. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере.