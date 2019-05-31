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В результате захвата заложников в Цюрихе погибли три человека

В Цюрихе мужчина взял в заложники двух женщин в квартире. Об этом сообщает полиция швейцарского города.

Это произошло ранним утром в пятницу, 31 мая. 60-летний вооруженный мужчина ворвался в квартиру и удерживал женщин, которым было 34 и 38 лет. На место приехали силы спецназа, полиция, а также команда для ведения переговоров, которая установила контакт с захватчиком, угрожавшим убить заложниц. Территорию дома оцепили, а захватчик пообещал полиции сдаться через 10 минут.

В какой-то момент из квартиры послышались выстрелы, и силовики приступили к штурму. На месте они обнаружили трех человек с тяжелыми огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте.

Правоохранители изъяли пистолет и открыли расследование произошедшего. Мотивы стрелявшего пока устанавливаются.

Теги: Цюрих, Швейцария, стрельба
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