AP узнало о задержании двух россиян на Бали за торговлю наркотиками

AP узнало о задержании двух россиян на Бали за торговлю наркотиками

На индонезийском острове Бали задержали за продажу кокаина и марихуаны двух граждан России, двух граждан Испании и гражданина США, сообщило Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии.

Все пятеро были задержаны с 20 по 24 мая в районе популярного курорта Кута.

По данным AP, первым полиция задержала 33-летнего гражданина России, в тот момент, когда он пытался договориться о продаже наркотиков по телефону иностранным туристам.

«Это информация проверяется», — заявил РБК пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин.

В Индонезии действуют строгие законы о наркотиках, десятки осужденных контрабандистов находятся в камере смертников, указывает AP. Последний раз смертную казнь за торговлю наркотиками применили к осужденным в июле 2016 года, тогда казнили индонезийца и трех иностранных граждан.