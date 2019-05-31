Умер член правительства Черномырдина Владимир Машиц

Бывший глава Министерства по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ Владимир Машиц умер на 67-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара.

«Владимира Михайловича похоронили вчера на Николо-Архангельском кладбище», — уточнил представитель института.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев рассказал РБК, что Машиц скончался от онкологического заболевания. «Последние годы он болел», — отметил Нечаев. По его словам, Машиц, несмотря на диагноз, продолжал заниматься научной работой в Институте экономической политики.

Мащиц окончил экономический факультет МГУ. С декабря 1991 года возглавлял госкомитет по экономическому сотрудничеству со странами СНГ. Позднее он в течение года исполнял обязанности руководителя министерства, созданного на базе госкомитета в правительстве Виктора Черномырдина. С 1995 по 1999 год был президентом Межгосударственного банка СНГ.