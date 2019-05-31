Палестинец ударил ножом двух израильтян в Иерусалиме

В Иерусалиме палестинец нанес ножевые ранения двум израильтянам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Один человек находится в тяжелом состоянии, второй пострадавший — в средней степени тяжести.

В полиции подчеркнули, что палестинец был застрелен правоохранителями.

Государственное радио Израиля Kan уточнило, что 47-летний мужчина был тяжело ранен возле Дамасских ворот, а 16-летний подросток получил удар ножом в Старом городе. В медицинском центре Shaare Zedek сообщили, что мужчина поступил в травматологическое отделение с повреждениями в области шеи и головы. В настоящий момент его состояние стабилизировалось. Молодого человека госпитализировали в Hadassah Medical Center, он находится в сознании.

Нападение произошло в последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадан, когда тысячи верующих должны были прийти к святому месту в Старом городе Иерусалима.