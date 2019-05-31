Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг планирует опубликовать в электронном формате четыре короткие книги о волшебном мире «Гарри Поттера». Об этом сообщается на сайте Pottermore.

Отмечается, что серия включает в себя четыре книги. Она посвящена урокам, преподаваемым в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Поклонники серии романа смогут «погрузиться в насыщенную историю волшебства», а также «вернуться назад во время, чтобы изучить фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере».

Первые два издания планируется опубликовать на сайте 27 июня, остальные книги появятся на сайте позже.

Джоан Роулинг написала семь книг о Гарри Поттере. Первое издание опубликовали в 1997 году. Все книги были переведены на 65 языков.

В августе 2016 году писательница анонсировала выход серии из трех книг о мире волшебника Поттера, которая получила название «Pottermore представляет».