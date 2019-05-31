Транспортная компания «ПЭК» ответила на сообщения об обысках

Транспортная компания «ПЭК» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с российским законодательством. В настоящее время в компании проходит проверка со стороны правоохранительных органов, сообщили РБК в компании в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию об обысках.

Как заявили в «ПЭК», руководство компании предоставило проверяющим органам всю необходимую информацию и оказывает полное содействие. Проверка, проходившая в ООО «ПЭК», никак не отразилась на работе компании.

Накануне об обысках в «ПЭК» сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, несколько дней назад против компании завели уголовное дело по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»).