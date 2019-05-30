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СК завел дело по факту гибели в Финском заливе яхтсмена из сборной России

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели серфингиста Артема Акимова при столкновении с катером в Финском заливе. Об этом сообщает прес-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«В настоящее время следователями опрошены капитан, пассажиры и команда катера, руководящий состав спортшколы и очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 мая в районе Петровского фарватера напротив «Зенит Арены» 18-летний член национальной молодежной сборной по парусному спорту во время тренировки, следуя судовому ходу, столкнулся с катером «Метеор», после чего скончался.

В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщила директор спортивной школы по парусному спорту «Крестовский остров» Наталья Федорова, Акимов недавно отобрался на первенство мира по виндсерфингу. «К нему он и готовился», — рассказала она.

Теги: парусный спорт, спортсмен, уголовное дело, Следственный Комитет РФ ..., Финский залив
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