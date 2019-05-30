Елизавета II сменила придворного поэта

Британская королева Елизавета II сменила поэта-лауреата. Звание придворного поэта получил Саймон Армитидж. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.

В сообщении отмечается, что Елизавета II накануне приняла Армитиджа в Букингемском дворце, где вручила ему золотую медаль за поэзию.

«После встречи с королевой профессор Армитидж прочитал свое стихотворение «Вечер», — говорится в сообщении.

Поэт-лауреат — звание придворного поэта, утвержденного монархом и традиционно обязанного откликаться памятными стихами на события в жизни королевской семьи и государства. Звание поэта-лауреата присваивалось пожизненно, а с 1999 года его присваивают на десятилетний срок. Ранее это звание носили Альфред Теннисон, Роберт Саути, Уильям Вордсворт и другие. С 2009 года поэтом-лауреатом являлась Кэрол Энн Даффи.