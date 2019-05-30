Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян

Многие организации, которые занимаются статистикой, констатируют общее падение доходов россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата, по которым 48,2% семьям в России хватает денег только на еду и одежду, передает корреспондент РБК.

«Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан. Власти страны четко знают, «что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата», подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, повышение уровня доходов населения и его благосостояния — это конечная цель нацпроектов. «Причем речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году», — добавил он.