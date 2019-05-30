Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,97 +0 EUR Бирж. 72,35 +0,04 Brent 68,93 +0,70% USD Нал. 65,38 64,57 EUR Нал. 72,87 71,97 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1135 +0,0002 BTC/USD Бирж. 8 797,10 +115,50 IMOEX 2 652,61 +0,43% RTSI 1 286,15 +0,80% DJIA 25 126,41 -0,87% Nasdaq 7 547,31 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-4,25%) прогноз BNP Paribas к 28.06.19
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-4,25%) прогноз BNP Paribas к 28.06.19
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 12:55
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян Экономика, 13:31 Рада отказалась отпускать в отставку премьера Украины Гройсмана Политика, 13:28 Спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени Финансы, 13:24 Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ Общество, 13:24 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 13:23 СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Рубина» в «Динамо» Спорт, 13:16 Кремль предложил социологам проанализировать динамику рейтингов Путина Политика, 13:05 Как живут мальтийцы и чему у них можно научиться (а чему не стоит) Стиль, 13:03 Работа с видом на столицу: как альпинисты моют небоскребы «Москва-Сити» Недвижимость, 12:59  В Киеве переименуют улицу Российская в честь погибшего в Донбассе солдата Общество, 12:59 Кто должен купить кассу до 1 июля 2019 года Партнерский материал, 12:55 Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после отчета за II квартал Финансы, 12:49 Кремль не получил приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии Политика, 12:44 ФАС проверит информацию о двукратном подорожании билетов в плацкарт Общество, 12:43
Экономика ,  
0 
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян

Многие организации, которые занимаются статистикой, констатируют общее падение доходов россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата, по которым 48,2% семьям в России хватает денег только на еду и одежду, передает корреспондент РБК.

«Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан. Власти страны четко знают, «что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата», подчеркнул он.

Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

По словам пресс-секретаря, повышение уровня доходов населения и его благосостояния — это конечная цель нацпроектов. «Причем речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году», — добавил он.

Помимо этого, Песков призвал аккуратно относиться к статистическим данным, поскольку «иногда показатели весьма волатильны и подвергаются корректировке прямо на следующий день».

Согласно исследованию Росстата, представленному 28 мая, почти половина россиян не имеет финансовой возможности приобрести товары длительного пользования — стиральную машину, холодильник, мебель и т.д. Для поддержания уровня жизни граждане берут больше кредитов.

Теги: Дмитрий Песков, доходы, статистика
Материалы по теме
Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году
Экономика
Россияне заявили о необходимости экономить на путешествиях и еде
Общество
«Ромир» узнал необходимую российской семье для «нормальной жизни» сумму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter